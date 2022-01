Začela se je javna razprava glede ustanavljanja regijskega parka Pohorje

Ljubljana, 11. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo predlog uredbe o regijskem parku Pohorje. Gre za okoli 6000 hektarjev veliko območje na nadmorskih višinah nad 1200 metrov, ki leži v šestih pohorskih občinah. Zainteresirana javnost lahko pisne pripombe in mnenja na osnutek uredbe poda do 11. marca, so sporočili iz ministrstva.