Zadržanje zakona o posojilih v frankih zaradi več morebitnih škodljivih posledic

Ljubljana, 14. marca - Ustavno sodišče je izvajanje zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih zadržalo zaradi več morebiti težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic. Med temi so posledice za banke same, za Banko Slovenije in sodne postopke ter za bančni in gospodarski sistem kot celoto, kaže sklep sodišča.