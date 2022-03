Na okrogli mizi STA pričakovanje padca zakona o frankih na ustavnem sodišču

Ljubljana, 9. marca - Neskladnost zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih z ustavo je tolikšna, da zakon ne more prestati ustavne presoje, so menili sogovorniki na današnji okrogli mizi STAkluba Slovenske tiskovne agencije. Posvarili so tudi pred posledicami zakona za prebivalce in podjetja.