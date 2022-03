Ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih

Ljubljana, 11. marca - Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih in s tem ugodilo predlogu devetih bank, ki so vložile pobudo za oceno ustavnosti zakona, je razvidno s spletne strani sodišča. Izvrševanje zakona bi po mnenju bank prineslo nedoumljive škodljive posledice za prebivalce, gospodarstvo in državo.