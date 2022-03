DZ za bolj sodobne rešitve v gasilstvu

Ljubljana, 11. marca - DZ je s 54 glasovi za in nobenim proti sprejel vladno novelo zakona o gasilstvu. Omogoča oblikovanje skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih, denimo za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Do zdaj je morala namreč vsaka družba organizirati svojo gasilsko enoto.