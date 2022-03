Zelena luč odbora predlogu novele zakona o gasilstvu

Ljubljana, 8. marca - Odbor DZ za obrambo je dal zeleno luč predlogu novele zakona o gasilstvu, ki ga je pripravila vlada. V opoziciji so med razpravo sicer opozarjali, da vse rešitve niso dorečene in da bi si moral DZ za sprejemanje novele vzeti več časa. Nasprotno so predstavniki vlade dejali, da je zakon usklajen z obema reprezentativnima gasilskima organizacijama.