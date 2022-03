Visokošolski delavci s stavko pozivajo k odpravi krivic

Maribor, 9. marca - Zaposleni na Univerzi v Mariboru, tako na fakultetah in rektoratu kot v knjižnicah in študentskih domovih, želijo z današnjo stavko opozoriti na krivice, ki so jih deležni določeni poklici v visokem šolstvu. "Ne gre za privilegije temveč popravo krivic," je na srečanju stavkajočih dejala predstavnica visokošolskega sindikata Marija Javornik.