Brez pomoči države bodo morali domovi zvišati oskrbnine

piše Polona Šega

Ljubljana/Ilirska Bistrica, 16. avgusta - Domovi bodo morali zaradi podražitev v primeru, da ne bo pomoči države, izvesti izredne uskladitve oskrbnin, je za STA posvarila skupnost socialnih zavodov. V nekaterih domovih so za STA dejali, da se za konkretno zvišanje še niso odločili, da pa so se stroški dela, materiala in storitev občutno povečali. Ministrstvo za delo jim je že prisluhnilo.