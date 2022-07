Vlada podaljšala ukrep nižjih trošarin za energente in električno energijo

Ljubljana, 21. julija - Vlada je s ciljem blažiti energetsko draginjo danes sprejela uredbo o določitvi zneska trošarin za energente in električno energijo, s tem pa ohranila trenutno veljavne nižje trošarine. Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bo uredba v veljavi od 1. avgusta do preklica.