Po predlogu ministrstva bi socialnovarstvenim zavodom financirali razliko med lansko in letošnjo ceno energentov in živil

Ljubljana, 11. avgusta - Ministrstvo za delo je na vladno delovno skupino za blaženje energetske in prehranske draginje naslovilo predlog, da se vsem izvajalcem socialno varstvenih storitev z nastanitvijo v javni mreži zagotovi financiranje razlike v strošku med lansko in letošnjo povprečno ceno energentov in živil. Tako so sledili predlogu skupnosti socialnih zavodov.