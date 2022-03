Kustečeva se je ob vladnem obisku seznanila z izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo onkološkega inštituta

Ljubljana, 8. marca - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je ob vladnem obisku severnega dela osrednjeslovenske regije obiskala Onkološki inštitut Ljubljana in se seznanila z njihovo izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo. Kustečeva se je ob tem seznanila še s projektom SmartGene.si, ki ga sofinancirata evropski sklad za regionalni razvoj in ministrstvo.