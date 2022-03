Koritnik ob vladnem obisku tudi o izzivih delovanja nevladnih organizacij v času epidemije

Ljubljana/Medvode/Kamnik/Domžale, 8. marca - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v okviru današnjega vladnega obiska severnega dela osrednjeslovenske regije srečal s predstavniki nevladnih organizacij. Ti so ob tem izpostavili izzive, s katerimi so se predvsem zaradi pomanjkanja digitalnih znanj in orodij soočali v času epidemije covida-19.