Dogodek ZSSS: Ženske pogosto v manj plačanih poklicih in z več odgovornostmi doma

Ljubljana, 8. marca - V Sloveniji imamo občutek, da so ženske enake moškim, a v resnici ni tako. Ženske pogosto delajo v poklicih, ki so najslabše plačani, ob tem pa še vedno večinsko prevzemajo skrb za otroke in starejše, so poudarili gostje današnjega dogodka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk.