Kustečeva ob 8. marcu poudarila pomen svobode in dostojanstva žensk

Ljubljana, 8. marca - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, poudarila pomen svobode in dostojanstva žensk. Ob tem je izpostavila tudi situacijo, v kateri se zaradi ruskega napada na Ukrajino trenutno nahajajo Ukrajinke vseh generacij, so objavili na spletni strani ministrstva.