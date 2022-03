Levica za zakonsko ureditev ponovne regulacije cen naftnih derivatov

Ljubljana, 8. marca - V Levici so pripravili predlog zakona, po katerem bi vlada lahko kot pred prvo deregulacijo cen naftnih derivatov aprila 2016 znova regulirala te cene. "Predlog bomo danes poslali v podpis vsem poslanskim skupinam z željo, da se čim hitreje in s čim večjim konsenzom pride do rešitve," je povedal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec.