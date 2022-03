Ivanc z GZS: Ob aktualni ravni cen nafte bi bila povprečna inflacija letos med 6 in 6,5 odstotka

Ljubljana, 8. marca - Če se bodo cene nafte ohranile na aktualnih ravneh, bo to po oceni vodje analitike pri GZS Bojana Ivanca povprečno rast cen v tem letu povišalo za 1,5 do dve odstotni točki. Namesto 4,5 odstotka, kolikor je osrednja ocena zbornice, ki ne upošteva aktualnih cen energentov, bi bila povprečna inflacija tako med 6 in 6,5 odstotka, je navedel za STA.