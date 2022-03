KGZS za zagotovitev goriva kmetom iz blagovnih rezerv

Ljubljana, 8. marca - KGZS vladi predlaga, da se v primeru, da pride do motenj dobave ruskega dizelskega goriva in da zalog goriva v Sloveniji ne bo dovolj, kmetom za obdelavo kmetijskih površin zagotovi gorivo iz blagovnih rezerv. "Če ne bomo zaorali, ne bomo sejali in ne bo žita," je danes opozoril predsednik zbornice Roman Žveglič.