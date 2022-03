Pri selitvi blejske knjižnice sodelujejo otroci in prostovoljci

Bled, 7. marca - Zaposleni v blejski knjižnici so danes skupaj z otroki iz šole in vrtca ter številnimi prostovoljci začeli seliti knjige v nove prostore knjižnice. V nekaj dneh bodo prenesli okoli 40.000 enot gradiva. Okoli 10.000 enot pa so si občani izposodili, s čimer prav tako pomagajo pri selitvi. Knjižničarji so nad njihovim odzivom navdušeni.