Pri selitvi radovljiške knjižnice pomagajo tudi otroci

Radovljica, 19. marca - Radovljiška knjižnica je danes začeli s selitvijo gradiva iz obstoječih prostorov v dolgo pričakovano novo stavbo. Poleg približno 120 prostovoljcev so knjižnici na pomoč priskočili tudi osnovnošolski in vrtčevski otroci, ki so se lotili prenašanja knjig in revij v svojih nahrbtnikih.