V Radovljici po dolgih letih pričakovanj odprli novo knjižnico

Radovljica, 26. aprila - Po več kot mesec dni trajajoči selitvi obsežnega knjižničnega gradiva so danes v Radovljici slovesno odprli novo knjižnico na Vurnikovem trgu, na katero so občani čakali vrsto let. Selitev so zaključili s simbolno preselitvijo zadnje knjige po ustvarjeni človeški verigi od stare do nove knjižnice.