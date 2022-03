Članice EU za omejitev sodelovanja z Rusijo na področju pravosodja

Bruselj, 4. marca - Države članice EU so se odločile omejiti sodelovanje z Rusijo na področju pravosodja zaradi vojaške agresije proti Ukrajini. Pravosodni ministri unije so se dogovorili, da ne bodo več obravnavali zahtev za pravno pomoč ali izročitev iz Rusije in tudi iz Belorusije, je v Bruslju dejal francoski minister za pravosodje Eric Dupond-Moretti.