Vode za oroševanje iz Vogrščka še vedno ni, v Vipavski dolini zaskrbljeni

Nova Gorica, 4. marca - Sadjarji in pridelovalci zelenjave iz Vipavske doline so se danes sestali z državnim sekretarjem na kmetijskem ministrstvu Antonom Harejem. Sanacija zadrževalnika Vogršček kljub obljubam še ni zaključena, zato se bojijo, da bi bili tudi ob morebitni letošnji pozebi brez vode v namakalnem sistemu za oroševanje, kot se je to zgodilo že lani.