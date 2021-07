Namesto iz Vogrščka voda za namakanje iz reke Vipave

Vipavska dolina, 7. julija - Zaradi sanacije predelne pregrade v zadrževalniku Vogršček ni vode, s katero bi v času poletne suše namakali kmetijske površine v spodnjem delu Vipavske doline. Prizadeti so predvsem pridelovalci zelenjave, okrog deset velikih in 100 manjših pridelovalcev, zato so iskali rešitve za namakanje iz drugih vodnih virov.