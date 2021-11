Začetek polnjenja Vogrščka po sanaciji načrtujejo za 15. februar

Nova Gorica, 6. novembra - Sanacija zadrževalnika Vogršček v Vipavski dolini je v polnem teku in sledi začrtani časovnici, so za STA povedali na direkciji za vode. Trenutno so v zaključni fazi gradbena dela v predoru. Zadrževalnik, ki so ga morali zaradi sanacije izprazniti, naj bi začeli polniti 15. februarja 2022, da bo na voljo za oroševanje in zaščito pred pozebo.