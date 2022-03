Tudi Volkswagen, Toyota in Ikea ustavljajo poslovanje v Rusiji

Berlin/Tokio/Stockholm, 3. marca - Mednarodna podjetja še naprej ustavljajo poslovanje v Rusiji, potem ko je ta minuli teden napadla Ukrajino in so bile proti njej uvedene sankcije. Ustavitev ruskih proizvodnih obratov sta danes napovedala avtomobilska velikana Volkswagen in Toyota, prekinitev poslovanja v Rusiji in Belorusiji je napovedala tudi Ikea.