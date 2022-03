Današnji shod v podporo Ukrajini tudi ob podpori predstavnikov vlade

Ljubljana, 2. marca - Na današnjem shodu v podporo Ukrajini, ki so ga organizirali Kulturno društvo Ljubljana-Kijev, ukrajinska diaspora in ukrajinsko veleposlaništvo, so spregovorili tudi predsednik vlade Janez Janša in podpredsednika Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Med drugim so izpostavili, da se Ukrajina bori tudi za svobodo in demokracijo cele Evrope.