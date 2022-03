Podgoršek zaradi razmer v Ukrajini imenoval krizno delovno skupino na področju prehranske varnosti

Ljubljana, 2. marca - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je zaradi trenutnih razmer v Ukrajini imenoval krizno delovno skupino na področju prehranske varnosti. Ta bo med drugim spremljala in analizirala stanje na trgu s prehrano za obvladovanje zaostrenih razmer in analizirala blagovno menjavo med Slovenijo in Ukrajino.