Strokovnjaki: Družba debelosti pogosto ne prepoznava kot bolezen

Ljubljana, 1. marca - Družba debelosti pogosto ne prepoznava kot bolezen, pač pa kot napačno izbiro življenjskega sloga, so v okviru okrogle mize Debelost je bolezen STAkluba izpostavili strokovnjaki. Poudarili so pomen preventive in celostne obravnave posameznika s prekomerno telesno težo. Posvarili so pred hitrimi metodami hujšanja, ki na dolgi rok niso učinkovite.