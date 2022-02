Po mnenju strokovnjakov prodajni avtomati še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad

Ljubljana, 10. februarja - V številnih prodajnih avtomatih, tudi v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, prevladujejo nezdravi prigrizki in pijače, ugotavljajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zvezi potrošnikov Slovenije. Avtomati tako predstavljajo še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad ljudi k bolj zdravim izbiram, menijo.