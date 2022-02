Vlada podelila koncesije za gradnjo več žičniških naprav

Ljubljana, 23. februarja - Vlada je na današnji dopisni seji koncesionarjem različnih smučišč po državi podelila koncesije za gradnjo več žičniških naprav, in sicer za krožno kabinski žičnici Kanin in Vitranc 1 v Kranjski Gori, za šestsedežnico Mašinžaga na Rogli, za štirisedežnici Ruška na Arehu in Stari Stani na Golteh ter za novo krožno kabinsko žičnico Zadnji Vogel.