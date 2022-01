Žičničarji si želijo dopolnitev razpisa za podporo razvoja smučišč

Bovec, 12. januarja - Žičničarji so zadovoljni, da je država z razpisom za podporo razvoja večjih smučišč, ki je bil objavljen konec minulega leta, prepoznala nujnost vlaganja v infrastrukturo, a predlagajo določene dopolnitve. Pomisleke in predloge so naslovili na gospodarsko ministrstvo, o njih pa bodo razpravljali na petkovem sestanku.