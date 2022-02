Po sprostitvi ukrepov več pustovanj v živo

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Cerkno/Ptuj/Ljubljana, 25. februarja - Medtem ko je sprva kazalo, da bodo pustovanja po Sloveniji tudi letos večinoma dostopna le prek spleta ali televizije, so se po sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa opogumili številni organizatorji. Med drugim bo v živo izvedena cerkljanska laufarija, pustne povorke in zabave bodo tudi po nekaterih vaseh in mestih.