Na tolsti četrtek mora biti miza polna pustnih dobrot

Ljubljana/Cerknica, 24. februarja - Na današnji debeli ali tolsti četrtek, ki je četrtek pred pustnim torkom, mora biti miza v skladu z dediščino polna pustnih dobrot. Med slanimi jedmi so značilne krvavice in pečenice s krompirjem in kuhano kislo repo ali zeljem ter kuhana svinjska glava ali rilec, med sladkimi pa krofi, flancati in miške. V Cerknici bodo oblast prevzeli Butalci.