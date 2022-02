Agencija za varnost prometa pred pustom: Po pitju alkohola ne smemo na cesto niti kot voznik niti kot pešec

Ljubljana, 23. februarja - Če pijemo alkohol, nikakor ne smemo sodelovati v prometu niti kot vozniki niti kot pešci, v predpustnem in pustnem času svetuje agencija za varnost prometa. Pod vplivom alkohola imajo vozniki slabšo sposobnost zaznavanja, napačno ocenjujejo razdalje, reakcije so počasne, zorni kot pa je zožen. Pri ravnotežju se pojavijo motnje, so opomnili.