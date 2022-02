ZBS znova o negativnih posledicah zakona o kreditih v frankih

Ljubljana, 21. februarja - Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih bo povzročil izjemno obsežne negativne učinke na gospodarstvo in makroekonomsko stabilnost Slovenije, so vnovič opozorili v Združenju bank Slovenije (ZBS). Zakon bo začel veljati v soboto.