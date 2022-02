NLB negativni učinek zakona o frankih ocenjuje na nekaj nad 70 milijonov evrov

Ljubljana, 2. februarja - Največja banka v Sloveniji NLB v prvi oceni učinka danes sprejetega zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih ocenjuje, da bo negativni učinek pred obdavčitvijo na poslovanje med 70 in 75 milijonov evrov. "Vpliv na NLB in NLB Skupino je znaten, vendar zelo obvladljiv glede na omejen obseg tega kreditiranja," so zapisali.