Glasovanje o ureditvi problematike posojil v frankih: 52 za, 8 proti

Ljubljana, 2. februarja - Zakon za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih je danes v DZ podprlo 52 poslancev, poleg SD, Levice, NP, SNS, narodnosti in nepovezane poslanke še večina navzočih poslancev SDS, LMŠ in Konkretno ter del DeSUS in NSi. Proti je glasovalo osem poslancev NSi, SDS, LMŠ, DeSUS in Konkretno. Več navzočih ni glasovalo, med njimi vsi iz SAB.