Biden in transatlantski zavezniki izrazili zaskrbljenost zaradi nadaljnjega kopičenja ruskih enot

Washington, 18. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je imel danes pogovor s transatlantskimi zavezniki, po katerem so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi nadaljevanja kopičenja ruskih sil na meji z Ukrajino in ponovno potrdili trdno podporo ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti. Pogovor je trajal 45 minut.