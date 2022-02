Voditelja proruskih separatistov napovedala množično evakuacijo civilistov v Rusijo

Doneck/Moskva, 18. februarja - V samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine so uporniške oblasti danes napovedale množično evakuacijo civilistov v Rusijo. Odločitev prihaja v luči medsebojnega obtoževanja ukrajinskih in proruskih sil zaradi kršitev prekinitve ognja v regiji. Tamkajšnji mediji medtem poročajo o eksploziji v središču Donecka.