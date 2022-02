Pahor v Münchnu pozval k dialogu in mirni rešitvi ukrajinske krize

München, 18. februarja - V Münchnu se je danes začela varnostna konferenca, vodilni svetovni forum o globalni varnostni politiki, ki je udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor. V izjavi za RTV Slovenija ob začetku konference je spregovoril tudi o ukrajinski krizi in odnosih med Zahodom in Rusijo, ter ob tem pozval k dialogu in iskanju mirnih rešitev.