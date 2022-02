Pod Pohorjem več kot 100 novih urejenih parkirišč

Maribor, 18. februarja - Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in direktor družbe Eurotas hoteli Aleksander Jančar sta podpisala menjalno pogodbo, na podlagi katere je Mestna občina Maribor v last in posest pridobila nepremičnine na območju hotela Arena, na katerih bo zagotovila več kot 100 novih urejenih parkirišč pod Pohorjem, so sporočili z mariborske občine.