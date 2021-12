Mariborska občina v dogovor s kupcem hotela Arena

Maribor, 14. decembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji izredni seji enotno podprli morebitno uveljavitev predkupne pravice za kompleks hotela Arena z zemljišči pod Pohorjem. Še bolj zadovoljni so bili z informacijami župana Saše Arsenoviča, da to najverjetneje niti ne bo potrebno, saj so s kupcem premoženja sklenili dogovor o podpisu sporazuma.