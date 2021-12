Mestni svet podprl 30-odstotno subvencijo dveh položnic Energetike Maribor

Maribor, 7. decembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji izredni seji večinsko soglašali s 30-odstotno subvencijo variabilnega dela cene ogrevanja za november in december za gospodinjstva, ki jih ogreva Energetika Maribor. So pa poudarili, da je treba najti rešitve tudi za pomoč ostalim meščanom.