Državni sekretar Dolinšek: Slovenski športniki v Pekingu na najlepši način predstavljali državo

Ljubljana, 18. februarja - Vsa čast slovenskim športnikom, ki so na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu dosegli odlične uspehe in na najlepši način predstavljali svojo državo, je ob zaključku iger za STA povedal Marjan Dolinšek, državni sekretar, ki je v kabinetu predsednika vlade zadolžen za področje izobraževanja in športa.