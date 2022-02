Zdravniki za čim prejšnjo uvedbo e-kartona za vodenje oseb z redkimi boleznimi

Ljubljana, 17. februarja - Redke bolezni, ki prizadenejo približno pet odstotkov svetovne populacije, so zelo pogosto genetske, večina teh pa se začne v otroštvu. Za nadaljnjo kakovostno obravnavo oseb z redkimi boleznimi je nujna čimprejšnja uvedba enotne e-kartoteke na primarni ravni, so poudarili na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.