Ljubljana, 26. novembra - Za spinalno mišično atrofijo lahko zbolijo tudi odrasli. Gre za živčno-mišično bolezen s propadanjem motoričnih živčnih celic v hrbtenjači in zaradi tega do oslabelosti mišic. Prvi simptomi bolezni se kažejo pri hoji, težave so tudi z uporabo rok, možne so tudi težave z dihanjem, je povedal nevrolog iz ljubljanskega kliničnega centra Blaž Koritnik.