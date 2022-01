Na pogovoru STAkluba tokrat o pomenu kliničnih registrov v Sloveniji

Ljubljana, 26. januarja - Številne razvite države imajo za spremljanje zdravstvenega stanja in prikaz osnovnih zdravstvenih kazalnikov vzpostavljen sistem zbiranja podatkov. Zdravstvena stroka in predstavniki zdravstvene zavarovalnice so na današnjem spletnem pogovoru STAkluba govorili o poteh do vzpostavitve kliničnih registrov v Sloveniji in njihovi dodani vrednosti.