V veljavi zakon za ureditev problematike posojil v frankih

Ljubljana, 26. februarja - Začel je veljati zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih za pogodbe, sklenjene med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010. Banke zakonu nasprotujejo in bodo na ustavno sodišče vložile pobudo za presojo njegove ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje.