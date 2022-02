Hrvaška vlada bi odgovornost za varno vožnjo naložila tudi zdravnikom

Zagreb, 17. februarja - Poslanci hrvaškega sabora so v sredo še zadnjič razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v cestnem prometu, po katerih bi zdravniki družinske medicine lahko prijavili svoje paciente kot začasno nesposobne za vožnjo. V opoziciji so predlog označili za škandaloznega, nasprotujejo pa mu tudi zdravniki.