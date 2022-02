Hrvaški socialdemokrati zahtevajo spremembo zakonodaje zaradi ubojev žensk

Zagreb, 10. februarja - Po vse več ubojih žensk so hrvaški socialdemokrati naslovili zahtevo vladi, naj v kazenski zakonik posebej uvrsti tudi femicid kot spolno pogojeno nasilje ali uboj zaradi sovraštva do žensk, je v sredo sporočila predsednica poslanske skupine socialdemokratov Ivana Posavec Krivec. Kot je spomnila, so predlog že poslali na vlado, a ga je ta zavrnila.